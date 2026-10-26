“Rinnova Orte” promossa da Noi con Orte Futura, Direzione Domani, Ponte Civico e Fratelli d’Italia

Le priorita’ programmatiche: riorganizzazione dei servizi al cittadino, investimenti su turismo e cultura e sicurezza

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Venerdì scorso è stata presentata la lista civica “Rinnova Orte” nel corso della conferenza stampa appositamente convocata.

I promotori della lista hanno sottolineato nei loro interventi come il nuovo progetto politico sia nato dall’unione di esperienze civiche e partitiche eterogenee, Noi con Orte Futura, Direzione Domani, Ponte Civico, Fratelli d’Italia, che hanno deciso di anteporre il bene comune della città di Orte rispetto alle rispettive appartenenze.

L’ambizione è quella di presentare un progetto capace di essere vincente alle prossime elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, programate per il 2027.

Molti i temi toccati nel corso della presentazione: riorganizzazione dei servizi al cittadino, investimenti su turismo e cultura e sicurezza.

Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri sul territorio per ascoltare le problematiche più rilevanti e ampliare ancora la platea di coloro che vorranno contribuire alla crescita del progetto.

Le dichiarazioni dei promotori della lista civica hanno sottolineato la validita’ e novita’ di un progetto diverso rispetto ai soliti schemi che hanno animato la politica locale e che i soggetti coinvolti lavoreranno con entusiasmo e coesione per migliorare la qualità di vita dei cittadini ortani.