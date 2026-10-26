NewTuscia – ROMA – Oggi si è tenuto presso la Sala Bartoloni alla Pisana un punto stampa dell’iniziativa “Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi”, il programma gratuito di prevenzione promosso e portato avanti dal Consiglio regionale, da circa due anni: saranno previste visite e screening da oggi fino a venerdì 30 ottobre, presso la sede del Consiglio alla Pisana. Presenti al punto stampa, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma; il consigliere regionale, Luciano Nobili.

“Sono due anni che il Consiglio regionale porta avanti il programma gratuito di prevenzione “Un Consiglio in Salute”, che prevede visite e screening, oltre a educare a sani e corretti stili di vita. Vista la grande partecipazione registrata, abbiamo esteso il programma anche alla cittadinanza, organizzando giornate di prevenzione al centro commerciale “Porta di Roma” a Bufalotta, all’auditorium parco della musica.

Abbiamo organizzato iniziative durante il rally di Roma e il rally del Lazio. Siamo entrati nelle scuole (l’istituto superiore Matteucci in III Municipio a Roma), nei centri anziani, presso la sede Inps di Latina. Dobbiamo cambiare il paradigma e diffondere la cultura della prevenzione, che non rappresenta un costo ma un investimento, in termini di salute e benessere, oltre a poter consentire la diagnosi precoce.

A settembre abbiamo dedicato una giornata allo sport, alla salute, al benessere e alla prevenzione presso il Parco della Pace, l’area verde del Consiglio regionale. Ora, da oggi a venerdì presso gli spazi dedicati all’interno della sede consiliare, sarà possibile partecipare a numerose attività di prevenzione e screening specialistici, tra cui:

– donazione del sangue;

– campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027;

– screening cardiologico con elettrocardiogramma (ecg);

– screening diabetologico;

– screening fisiatrico e fisioterapico;

– screening dermatologico per la prevenzione del melanoma e delle patologie della pelle;

– screening nefrologico;

– screening urologico;

– screening vascolare mediante ecocolordoppler carotideo-vertebrale;

– screening per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie polmonari;

– prevenzione del tumore del colon-retto mediante distribuzione del kit dedicato;

– rilevazione della pressione arteriosa, della glicemia e della saturazione.

Queste giornate saranno possibili grazie all’Asl Rm3, all’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, in collaborazione con Federfarma Roma, Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma, OPI Roma, OFI Lazio, Fimmg Roma, OMCEO Roma, Ordine di Malta Italia, Cittadinanzattiva Lazio, FIR ( Fondazione italiana del rene), AD SPEM, Associazione nazionale Farmacisti volontari, IISMAS. Queste sono occasioni importanti per fare rete e portare avanti una giusta sinergia tra tutti gli attori protagonisti del sistema salute” – così il Presidente Aurigemma.

Al punto stampa hanno partecipato, tra gli altri, anche il direttore amministrativo, Dott. Angelo Scozzafava e la Dott.ssa Sabina Ficili dell’Asl Rm3; il Prof. Giuseppe Cardillo dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini; il Prof. Alessandro Sciarra del Policlinico Umberto I; il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi; il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega; il Presidente dell’ Ordine dei Fisioterapisti Lazio, Annamaria Servadio; dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma il Presidente Giuseppe Guaglianone e Valeria Annecchiarico; Felice Restaino di Federfarma Roma; il direttore generale delle strutture sanitarie dell’Ordine di Malta in Italia, dott. Edoardo Bellomo; la dott.ssa Alessandra Maltese dell’Associazione nazionale dei Farmacisti Volontari; il Segretario romano della FIMMG Roma (Federazione medici di medicina generale), Dott. Pierluigi Bartoletti; il Prof. Massimo Morosetti, Presidente della fondazione italiana del rene; la dott.ssa Mariella De Stefano, dell’associazione donatori sangue AD SPEM; il Prof. Aldo Morrone, Presidente IISMAS (istituto internazionale delle scienze mediche antropologiche e sociali); il Prof. Roberto Pola del Policlinico Gemelli.

Roma, 26 ottobre 2026