NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – “In un contesto globale segnato dalla competizione tecnologica e dalla rapidità delle trasformazioni economiche, la conoscenza è uno dei principali fattori che determinano la forza e la competitività di un Paese. I dati del rapporto Bes dell’Istat offrono un segnale incoraggiante: nel 2024 la spesa italiana in ricerca e sviluppo è aumentata del 13,4% nelle Università rispetto al 2023. Un risultato che si riassume nell’ottimo lavoro del ministro Anna Maria Bernini e nell’impegno per rendere il sistema universitario sempre più centrale nelle strategie di crescita dell’Italia. Programmazione, sostegno alla ricerca e attenzione ai giovani talenti sono leve decisive per trasformare le competenze in innovazione, opportunità di lavoro e sviluppo. La direzione intrapresa è importante: investire nella conoscenza significa rafforzare la nostra capacità di competere sui mercati internazionali e costruire il futuro delle nuove generazioni”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni