NewTuscia – MONTEFIASCONE – Due feriti sono il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 07.30 di oggi, lunedì 26 ottobre, tra la Cassia e via Coste a Montefiascone. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che per ragioni ancora da appurare una vettura abbia tamponato uno scuolabus. Il mezzo era pieno di bambini diretti a scuola.

Le persone coinvolte sarebbero entrambe adulte: il guidatore della macchina e una donna a piedi. I bambini – nessuno di loro sarebbe rimasto ferito – sono stati accompagnati a scuola con un altro mezzo.

Presente sul posto il personale sanitario, quello dei carabinieri e infine della polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi.