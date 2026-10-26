Roma 67° per le performance ambientali dei capoluoghi, meglio degli altri del Lazio, Viterbo al 79° posto, Rieti 80°, Frosinone 88° e, in fondo alla classifica al Latina 98°

NewTuscia – ROMA – Stamattina a Roma è stata presentata la 33esima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto annuale di Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che fotografa le performance ambientali di 106 città capoluogo di provincia d’Italia dove vive quasi un terzo della popolazione della Penisola e, per il Lazio oltre il 53% della popolazione, alla quale vanno aggiunte oltre 1 milione di persone che quotidianamente sono nella Capitale per studio, lavoro o domicilio.

La capitale ha una performance stabile rispetto alla scorsa edizione con il 67° posto, peggior risultato per Latina nel fondo della classifica (98° su 106); Viterbo Rieti e Frosinone sono nella parte bassa della classifica al 79°, 80° e 88° posto.

Tra le classifiche specifiche sui vari temi emerge il pessimo dato sul tasso di motorizzazione, con tutti i capoluoghi ben al di sopra della media europea di 58 auto ogni 100 abitanti: a Roma continua a crescere il numero di auto rispetto agli abitanti e arriva a 69, con numeri totalmente opposti a quelli delle altre capitali europee dove il tasso negli ultimi 10 anni è sceso anche di 10 punti. Capoluogo peggiore in tutta Italia per il tasso di motorizzazione è Frosinone con 85 auto per 100 persone (anziani e neonati inclusi) e vanno male anche Latina con 75, Rieti con 77 e Viterbo con 79.

Pessimo dato nel Lazio anche quello della dispersione idrica in provincia di Latina, un incredibile 68,6% dell’acqua che si perde nelle reti colabrodo: la provincia pontina è la terza peggiore in Italia con una percentuale stabilmente altissima ormai da decenni.

Per la percentuale di raccolta differenziata, il miglior dato è quello di Frosinone con il 67,5%, Roma continua a migliorare con il 48,8% (era al 46,5% nell’anno precedente).

“I numeri di Ecosistema Urbano raccontano performance ambientali basse per tutti i capoluoghi del Lazio – commenta Roberto Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio e responsabile nazionale mobilità dell’associazione -.A Roma è positivo l’aumento della raccolta differenziata, che mostra l’impegno innegabile di amministrazione e cittadinanza sul tema ma di contro, la crescita costante del tasso di motorizzazione descrive quanto sia fondamentale accelerare le politiche di mobilità sostenibile già messe in campo, dalle nuove tramvie alle piste ciclabili, dai prolungamenti e dalle nuove metropolitane alle pedonalizzaizoni e al potenziamento delle zone a traffico limitato. Pessimo il dato del numero di auto in tutti i capoluoghi laziali e terribile quello di Frosinone. Andando a leggere gli altri paramentri è evidente quanto sia necessario ridurre ovunque l’inquinamento atmosferico che, se continuasse come ora sarebbe, praticamente ovunque, oltre i nuovi limiti in vigore dal 2030; così come è fondamentale ridurre la dispersione idrica soprattutto nella provincia di Latina dove è agghiacciante la continuità quasi ventennale di una costante e altissima dispersione”.

Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri Antonello Aurigemma Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e Sabrina Alfonsi assessora all’Ambiente del Comune di Roma

Al link il rapporto completo su www.legambiente.it

I DATI NEL LAZIO

CLASSIFICA GENERALE

Latina 98° (93° nel rapporto 2024)

Frosinone 88° (96° nel rapporto 2024)

Rieti 80° (70° nel rapporto 2024)

Viterbo 79° (83°nel rapporto 2024)

Roma 67° (65° nel rapporto 2024)

QUALITA’ DELL’ARIA

NO2 (Biossido di Azoto)

Media dei valori medi annui in μg/mc (microgrammi per metro cubo di aria)

Frosinone 22

Latina 22

Rieti 14

Roma 25

Viterbo 12

Ozono (O3)

N° di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 μg/mc nella centralina peggiore

Frosinone 8

Latina 2

Rieti ND

Roma 21

Viterbo ND

Polveri Sottili (PM10)

Media dei valori medi annui in μg/mc

Frosinone 25

Latina 22

Rieti 22

Roma 25

Viterbo 17

Polveri Sottili (Pm2,5)

Media dei valori medi annui in μg/mc

Frosinone 14

Latina 13

Rieti 9

Roma 12

Viterbo 9

ACQUA

Consumi idrici domestici Consumi di acqua potabile per uso domestico (litri/abitante/giorno)

Frosinone 146

Latina 117

Rieti 144

Roma 178

Viterbo 118

Dispersione della rete

Differenza % tra acqua immessa e consumata

Frosinone 41,4% (nel 2025, 54,8%)

Latina 68,6%

Rieti 60,6%

Roma 27,8%

Viterbo 19,2% (nel 2025, 40%)

Efficienza depurazione – non incide sulla classifica

Frosinone 88%

Latina 96%

Rieti 75%

Roma 60%

Viterbo 81%

Valori medi COD in uscita al depuratore (mg/l)

Frosinone 16,00

Latina 25,00

Rieti 19,50

Roma 28,00

Viterbo 37,00

RIFIUTI

Produzione annua di rifiuti urbani pro capite (chilogrammi/abitante/anno)

Frosinone 512

Latina 504

Rieti 515

Roma 613

Viterbo 426

Percentuale differenziata

Frosinone 67,5%

Latina 51,4%

Rieti 55%

Roma 48,8%

Viterbo 54,9%

MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO

Numero viaggi/abitante/anno sul trasporto pubblico

Frosinone 12 (anno prima 4)

Latina 9

Rieti 42

Roma 300 (anno prima 277)

Viterbo 14

Percorrenza trasporto pubblico

vetture-km/abitante/anno

Frosinone 24

Latina 13

Rieti 26

Roma 60

Viterbo 12

Tasso di motorizzazione auto

auto/100 abitanti

Frosinone 85 (prima peggiore in italia)

Latina 75

Rieti 77

Roma 69

Viterbo 79

Tasso di motorizzazione moto

Moto/100 abitanti

Frosinone 11

Latina 12

Rieti 12

Roma 15

Viterbo 15

Metri Quadri di piste ciclabili ogni 100 abitanti

Frosinone 6,5

Latina 4,6

Rieti ND

Roma 2,2

Viterbo 2,5

Metri lineari di piste ciclabili comunali, escluse le piste del verde (m/100abitanti) – non influisce sulla classifica finale

Frosinone 21,9

Latina 14,2

Rieti ND

Roma 7,6

Viterbo 10,4

Isole pedonali

superficie stradale pedonalizzata (mq/100 abitanti)

Frosinone ND

Latina 11,7

Rieti 20,2

Roma 19,6

Viterbo 19,6

ZTL

mq/100 abitanti

Frosinone ND

Latina ND

Rieti ND

Roma 150,8

Viterbo 23,4

AMBIENTE URBANO

Alberi ogni 100 abitanti in aree di proprietà pubblica

Frosinone 13

Latina 15

Rieti 10

Roma 18 (anno prima 11)

Viterbo 11

Verde accessibile in area urbana

mq/abitante

Frosinone 12,8

Latina 10,9

Rieti 18,7

Roma 16,9

Viterbo 5,7

Verde totale (mq/ab) – non determina la classifica generale

ISTAT 2023

Frosinone 32,3

Latina 16,7

Rieti 347,8

Roma 17,2

Viterbo 12,4

Uso efficiente del suolo

Indice sintetico (scala 0-10) del trend di consumo di suolo/residenti e del livello di urbanizzazione/residenti

Frosinone 5

Latina 5

Rieti 5

Roma 9

Viterbo 4

Variazione consumo di suolo pro capite (mq/abitante), 2019 – 2024

Frosinone 17,6

Latina 4,2

Rieti 15,4

Roma 4

Viterbo 10,8

ENERGIE RINNOVABILI

Impianti di produzione pubblica

Potenza installata (kW) su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti

Frosinone 2,70

Latina 0,76

Rieti 4,08

Roma 0,72

Viterbo 7,15

Legambiente Lazio