NewTuscia – RIETI – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti di guida rischiosi, il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti prosegue con fermezza l’azione di contrasto alle violazioni del Codice della Strada per la tutela dell’integrità fisica e dell’incolumità individuale dei cittadini. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno deferito in stato di libertà un sessantenne romano ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. L’episodio trae origine nella prima serata, nel comune di Posta sulla Strada Statale 471, quando l’uomo, mentre si trovava alla guida della propria moto, veniva controllato dai militari in quanto rimasto coinvolto autonomamente in un incidente. Il rapido soccorso dell’uomo ed i successivi e tempestivi accertamenti condotti dai militari hanno consentito di riscontrare un tasso alcolemico con un valore nettamente superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. I Carabinieri, dopo aver proceduto al ritiro immediato della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo, hanno contestualmente deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nella strategia preventiva e repressiva messa in atto in tutta la provincia di Rieti, attestando la costante presenza dei carabinieri su tutto il territorio, che con efficaci controlli serali e notturni, garantiscono standard sempre più elevati di sicurezza stradale volti a prevenire e contrastare le condotte di guida pericolose legate all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, promuovendo inoltre una maggiore consapevolezza sull’importanza di una guida sicura.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.