NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo

Rugby Viterbo : Atzori, Celoni, Kolesnikov, Amato, Zibellini, Frangioli, Pellegrrini, Claudiani, Belli, Ottaviani, Manzari, Carelli,Ubertini, Oro, Cacchioli A disposizione entrati nel corso della partita : Mariani Di Pietro, Fiorentini, Fratini, Gagliardi, Longo, Pierfelice

Mete di : Carelli 3, Celoni 2, Zibellini, Di Pietro, Pellegrini, Oro, Manzari, Claudiani, Cacchioli trasf. Ottaviani e Longo

Contro la squadra ,nominalmente Villa Pampilj ,ma che ingloba giocatori di Civitavecchia, Fiumicino e All reds, i ragazzi viterbesi hanno soddisfatto tutte le attese. In primo luogo per il risultato, dovevano arrivare cinque punti in classifica e sono puntualmente arrivati, poi per il gioco espresso. Bella occupazione degli spazi, buonissimo gioco offensivo e crescita nel gioco in touche che era stata la nota dolente delle altre partite. Primo tempo chiuso sul 22 a 7 con una meta dei romani provocata da numerosi e ripetuti falli commessi. Il secondo tempo si è aperto con ulteriori due mete segnate che hanno scavato il divario nel punteggio, allargato poi con ulteriori marcature nella seconda parte della ripresa. Con questi cinque punti il Viterbo arriva a 12, e punta al terzo posto in questa fase di qualificazione. Domenica ultima partita di questa prima fase contro la capolista Fiamme Oro alle 11 al Sandro Quatrini.