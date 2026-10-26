Prosegue il programma formativo organizzato dall’Ente camerale in collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti e Viterbo e dedicato all’evoluzione del Registro Imprese, all’Agenda Digitale, alle attività regolamentate e agli adempimenti REA e SUAP

NewTuscia – VITERBO – E’ alle attività regolamentate ed ex ruoli che è dedicato il nuovo appuntamento organizzato per il prossimo giovedì 29 ottobre dalle 15 alle 17 nell’ambito del Piano Formativo Congiunto 2026, intitolato “Il Registro Imprese, le Opportunità e gli Adempimenti Telematici: Strumenti e Casi Pratici per i Professionisti”, promosso dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo.

L’incontro, accreditato dai due ordini professionali, si svolgerà presso la Sala Consiglio (secondo piano) della sede camerale di Rieti (via Paolo Borsellino, 16), oltre che online su piattaforma Zoom, e si concentrerà su “Attività regolamentate ed ex ruoli”, facendo il punto sui requisiti morali e professionali per l’accesso alle attività, sulla gestione delle incompatibilità alla luce delle ultime circolari ministeriali, sulle procedure di revisione dinamica e sui principali adempimenti REA (SCIA, modifiche, trasferimenti e polizze assicurative), offrendo un’ampia disamina di casi reali ed errori ricorrenti.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per consultare il programma completo e accedere ai link di registrazione ai singoli appuntamenti, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo al seguente indirizzo: https://www.rivt.camcom.it/it/news/camera-e-ordini-commercialisti-di-rieti-e-viterbo-al-via-il-piano-formativo-congiunto-2026_2819.htm

Per ulteriori informazioni ed assistenza, le segreterie organizzative sono raggiungibili agli indirizzi e-mail: registro.imprese@rivt.camcom.it, segreteria@odcecviterbo.it e info@odcec.rieti.it.