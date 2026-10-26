NewTuscia – BARI – Il 29 e 30 ottobre Bari ospita “inCittà: Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, la seconda edizione dell’evento nazionale promosso da Confcommercio – Imprese per l’Italia nell’ambito del progetto Cities.

L’iniziativa mette al centro il futuro delle economie urbane, la tutela del commercio di vicinato e la valorizzazione dei centri storici come presidio fondamentale di coesione sociale e sviluppo.

Anche Confcommercio Lazio Nord sarà presente per testimoniare l’impegno concreto profuso sul proprio territorio e la centralità delle reti d’impresa locali nel panorama nazionale.

All’interno della prima giornata dei lavori, la nostra delegazione territoriale sarà tra i protagonisti del panel dedicato alla Rigenerazione Urbana.

In questo contesto, Confcommercio Lazio Nord ha scelto di candidare e portare all’attenzione della platea nazionale l’esperienza dell’Associazione Vivi la Tuscia, realtà virtuosa che unisce oltre 80 imprese di Vetralla nei settori del commercio, dell’artigianato, della ristorazione, dei servizi e del turismo.

Il modello “Vivi la Tuscia”: far fare rete alle imprese locali

Al centro dell’intervento ci sarà la narrazione di un modello aggregativo vincente, fondato su un principio chiaro: la vetrina non è la singola attività, ma l’intero territorio.

L’esperienza di Vivi la Tuscia dimostra come il passaggio dalla semplice vicinanza fisica a una vera e propria collaborazione strategica sia la chiave per rilanciare l’economia di prossimità. Attraverso eventi ad alto valore attrattivo (dal Vicolo delle Luci al Festival del Tartufo, fino alla promozione dei percorsi storici e turistico-culturali-esperenziali), l’associazione utilizza ogni iniziativa non come un fine a sé stante, ma come uno strumento per “collegare i punti”:

– Connettere le imprese tra loro e con le istituzioni locali;

– Mettere in relazione i residenti, i visitatori e il tessuto produttivo;

– Unire commercio, cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Federico Pasquinelli – Presidente di Vivi la Tuscia – sarà sul palco di Bari a raccontare il valore dell’Associazione: «Essere stati scelti per rappresentare una buona pratica a livello nazionale è un riconoscimento eccezionale per il lavoro svolto in questi anni. Dimostra che quando le attività locali uniscono le forze e mettono al centro l’identità del territorio, si crea valore non solo per i singoli commercianti, ma per l’intera comunità. Portare l’esperienza di Vetralla sul palco di Bari ci riempie di orgoglio e ci dà la spinta per proseguire su questa strada con ancora più slancio».

Il valore della rigenerazione urbana secondo Confcommercio Lazio Nord e le Istituzioni

“Accompagnare una nostra eccellenza territoriale come Vivi la Tuscia sul palcoscenico di ‘inCittà’ a Bari significa dimostrare quanto la capacità di fare rete sia cruciale per il futuro delle nostre comunità,” evidenzia la Vice Presidente Vicaria Loredana Badini. “L’animazione degli spazi urbani, la rigenerazione dei centri storici e la capacità di attrarre finanziamenti e flussi turistici nascono quando le attività economiche smettono di correre da sole e iniziano a raccontare insieme un’unica storia di sviluppo.”

A sottolineare il valore di questa sinergia è anche l’Amministrazione Comunale di Vetralla – Ass.ra Daniela Venanzi: «La presenza del modello Vetralla a una vetrina nazionale così prestigiosa conferma l’efficacia del dialogo tra settore pubblico e privato. L’esperienza di Vivi la Tuscia è la prova concreta di come il connubio tra il commercio di vicinato, la formula associativa delle imprese e la spinta dell’associazione di categoria possano diventare il vero motore della rigenerazione urbana e sociale della nostra città. Come Comune continueremo a sostenere con convinzione queste iniziative che danno respiro all’economia locale e lustro al nostro territorio».

Un grande evento di rilevanza nazionale

La due giorni di Bari vanta un ricco programma di dibattiti con la partecipazione del Presidente Nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, di rappresentanti delle istituzioni di governo e dell’Unione Europea, di esperti di urbanistica e di amministratori locali.

L’evento sarà l’occasione per condividere buone pratiche, delineare nuove politiche per contrastare lo svuotamento commerciale e riaffermare il ruolo insostituibile dei negozi su strada per la vita delle città.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intero evento sui canali dedicati a: “InCittà – Confcommercio”.