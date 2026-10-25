NewTuscia – ROMA – “Nuova intimidazione neofascista contro Rifondazione Comunista a Roma. Sul cancello della sede del nostro circolo di Centocelle, in via delle Acacie, sono comparse una croce celtica e la scritta ‘remigrazione’.

L’ennesimo episodio di una lunga serie di scritte, imbrattamenti e danneggiamenti che negli anni hanno colpito, e continuano a colpire, le nostre sedi nella Capitale”.

Lo denuncia Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea e membro della Direzione nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.

“Non sono bravate, ma vere e proprie intimidazioni politiche. Prendere di mira le sedi di Rifondazione Comunista significa tentare di ostacolare la nostra presenza e la nostra attività nei quartieri. La ripetizione di questi attacchi è un segnale preoccupante che non può essere sottovalutato. Non accetteremo che intimidazioni e provocazioni diventino una consuetudine”.

“Chiediamo che vengano individuati i responsabili e che le autorità intervengano per porre fine a questa sequenza di episodi. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di più grave per riconoscere che esiste un problema. Le sedi dei partiti sono luoghi di partecipazione democratica e devono poter svolgere liberamente la propria attività”.

“Centocelle ha una lunga storia popolare e antifascista che nessuna croce celtica potrà cancellare. A chi pensa di intimidirci diciamo che ha sbagliato bersaglio. Continueremo a essere presenti a Centocelle e in tutti i quartieri di Roma, con le nostre sedi, le nostre bandiere e le nostre battaglie per i diritti sociali e del lavoro. Non ci hanno fermato in passato e non ci fermeranno oggi. Se ne facciano una ragione”.