NewTuscia – ROMA – Sabato 24 ottobre a Roma è morto a 69 anni il pianista italiano di fama internazionale Sandro De Palma.

La sua attività concertistica lo ha portato su alcuni dei palcoscenici più importanti al mondo: dal festival Arturo Benedetti Michelangelo in Italia al Signore Hall di Londra, passando per l’ Orchestra Filarmonica di Sanpietroburgo, la Philharmonie di Berlino e il Musikveiren di Vienna.

Oltre all’ attività concertistica Sandro De Palma è stato artista e manager. Ha diretto artisticamente il Teatro Bellini di Napoli e il Festival Maggio Musicale.

Come presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale Muzio Clementi, da lui fondata nel 2000, ha promosso programmi originali e innovativi, spesso attingendo a repertori inediti e valorizzando giovani talenti attraverso eventi come il Festival I Bemolli sono Blu, rassegna che ha portato a Viterbo e nella Tuscia artisti e artiste di fama, repertorio inediti e programmi originali.

Nel 2023 ha trovato casa all’ Associazione nel cinquecentesco Palazzo Chigi di Viterbo dove si sono svolti numerosi incontri musicali e culturali.

Restano immortali le emozioni che ha saputo regalare a chiunque lo abbia incontrato sul suo cammino.

Ufficio Stampa Associazione Musicale Muzio Clementi