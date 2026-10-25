NewTuscia – TARQUINIA – Il consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, nella seduta di giovedì 22 ottobre 2026, ha approvato la concessione ventennale di un terreno all’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli”.

Il punto ha ricevuto la votazione unanime dell’intero consiglio.

Il terreno si trova in località Vallilarda e la concessione avrà la durata di venti anni, al fine di consentire l’impianto di un oliveto sperimentale e accedere alle opportunità riservate al settore agricolo.

La delibera fa seguito alla convenzione concordata la scorsa settimana con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

Durante il dibattito in aula i consiglieri Gianluca Pascucci, Daniel Stoica e Leonardo Mancini hanno proposto un maggiore coinvolgimento dell’Ente nelle attività degli Istituti scolastici cittadini e hanno chiesto di apporre all’ingresso del terreno concesso un’adeguata cartellonistica che riporti il logo dell’Università Agraria.

La proposta votata l’altra sera è stata portata in consiglio dal vice presidente Marcello Maneschi. “Si tratta di un provvedimento importante – dichiara Maneschi – che consentirà agli studenti dell’indirizzo agrario di poter mettere in pratica quanto hanno appreso nelle aule scolastiche.”

Soddisfatti il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti e il presidente del consiglio Silvano Olmi.

“Concediamo con piacere questo terreno agricolo all’Istituto Cardarelli – dichiara Riglietti – siamo certi che insegnanti e studenti faranno tesoro di questa opportunità. L’Università Agraria è in prima fila nello sviluppo locale e si impegna nel favorire la formazione dei nuovi agricoltori.”

“La delibera è stata approvata all’unanimità, ricevendo i voti sia dei consiglieri di maggioranza che di quelli di minoranza – dice Olmi – un segno di compattezza del consiglio di amministrazione su un provvedimento che va a favore della comunità scolastica e dona ulteriore lustro all’Istituto Cardarelli.”

Università Agraria di Tarquinia