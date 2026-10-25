NewTuscia – VITERBO – Venerdì 23 ottobre, presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama al Senato della Repubblica, si è svolto l’incontro “Università dei Valori: Giovani, Merito e Futuro”. L’appuntamento ha riunito gli eletti e i rappresentanti universitari del Lazio aderenti al movimento giovanile azzurro.

Per la provincia di Viterbo e l’Università della Tuscia ha preso parte ai lavori una delegazione composta da Lorenzo Pellegrini, rappresentante degli studenti al CUS, Giada Micci, rappresentante al dipartimento DOME e in Consulta DIKE, e Flavio Rossi, membro della segreteria provinciale di Forza Italia Giovani Viterbo. Un confronto diretto e operativo alla presenza del Senatore Maurizio Gasparri, promotore dell’iniziativa, del presidente di Lazio DiSCo Simone Foglio e del presidente della Commissione regionale competente per università e diritto allo studio Angelo Tripodi.

Al centro del vertice, la declinazione concreta del merito nella quotidianità accademica e nell’accesso al mondo del lavoro. I rappresentanti viterbesi hanno espresso un plauso formale a Lazio DiSCo e al presidente Simone Foglio per una misura senza precedenti: lo stanziamento di 200 milioni di euro per le borse di studio. Si tratta del finanziamento più alto mai registrato nella storia della Regione Lazio. Numeri che trasformano il diritto allo studio da slogan a certezza economica per migliaia di famiglie.

La rappresentanza di Forza Italia Giovani dell’Università della Tuscia ha poi portato al tavolo le istanze e le esigenze strutturali degli atenei di provincia. Prima fra tutte, l’emergenza trasporti e collegamenti. Per garantire la piena accessibilità ai poli didattici viterbesi è indispensabile un potenziamento immediato della rete di mobilità, sia su ferro sia su gomma. Servono treni più frequenti e veloci, affiancati da un’integrazione capillare delle linee di pullman per connettere i comuni della provincia e i pendolari direttamente con le sedi dell’ateneo. Parallelamente, resta prioritario il tema degli alloggi universitari, puntando sulla riqualificazione degli edifici esistenti per ricavare nuovi spazi destinati agli studenti.

“Dobbiamo garantire ad ogni studente la possibilità di costruirsi un futuro nel proprio territorio, senza essere per forza costretto a trasferirsi in una grande città”, ha dichiarato Lorenzo Pellegrini durante il suo intervento. “Le realtà accademiche fuori Roma, come l’Università della Tuscia e quella di Cassino, meritano una forte attenzione da parte della politica, al pari di quella riservata agli atenei della Capitale. L’eccellenza della ricerca, la qualità dell’offerta formativa e l’alto livello di preparazione presenti all’Università della Tuscia impongono servizi, trasporti e investimenti adeguati al prestigio del nostro ateneo”.

A margine dell’incontro in Senato, il segretario provinciale di Forza Italia Giovani Viterbo, Angelo Balletti, ha tracciato la linea politica per il capoluogo.

“La questione universitaria e degli studenti va affrontata nella sua totalità”, ha affermato Balletti. “Auspichiamo per Viterbo una politica di forte accoglienza verso i giovani studenti. La città deve trasformarsi in un luogo di incontro, di servizi e di vita oltre che di studio. Investire sull’integrazione dello studente nel tessuto urbano genera un immediato vantaggio economico e culturale, sia per la comunità studentesca sia per l’intera città di Viterbo”.