Protagonista la nuova compagnia teatro città di Terni che porterà in scena A casa dell’onorevole, di Renato Brogelli, per la regia di Graziano Faina, commedia brillante che narra la storia di un ragioniere scaltro che riesce a diventare onorevole e che usa il suo potere per vendere favori. L’arrivo di un suo vecchio amico dall’Australia lo metterà però in grandi difficoltà.
Il festival è organizzato dalla compagnia teatrale Favl, con la direzione artistica di Bruno Mencarelli, e si svolge con il sostegno dell’assessorato alla Capitale europea della cultura del comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo.