NewTuscia – VITERBO – Festival interregionale del teatro, domenica 25 ottobre alle ore 18, al Teatro San Leonardo, il primo spettacolo in concorso per la 29ª edizione del Premio Città di Viterbo e 8º Memorial Francesco Mencaroni.

Protagonista la nuova compagnia teatro città di Terni che porterà in scena A casa dell’onorevole, di Renato Brogelli, per la regia di Graziano Faina, commedia brillante che narra la storia di un ragioniere scaltro che riesce a diventare onorevole e che usa il suo potere per vendere favori. L’arrivo di un suo vecchio amico dall’Australia lo metterà però in grandi difficoltà.

Il festival è organizzato dalla compagnia teatrale Favl, con la direzione artistica di Bruno Mencarelli, e si svolge con il sostegno dell’assessorato alla Capitale europea della cultura del comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo.