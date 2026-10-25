NewTuscia – ROMA – «Desidero rivolgere a Co.N.A.P.I. i miei più sinceri auguri per i vent’anni di attività. Un traguardo importante, che testimonia l’impegno della Confederazione nella rappresentanza e nella tutela di artigiani, professionisti e micro, piccole e medie imprese in tutta Italia».

Lo dichiara Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenuto a Roma in occasione dell’anniversario della Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, associazione datoriale e sindacale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, che offre anche servizi assistenziali alle imprese.

«Artigiani e piccole imprese – prosegue – sono una componente essenziale del nostro tessuto economico e sociale: creano occupazione, valorizzano competenze e tradizioni e contribuiscono alla crescita dei territori. Le istituzioni hanno il compito di ascoltarne le esigenze e di promuovere un confronto costante con le organizzazioni che ne rappresentano la voce».

“Le sfide al centro dell’incontro — dalla transizione ecologica alle riforme fiscali, dal welfare alla semplificazione burocratica — richiedono risposte concrete e una collaborazione proficua tra istituzioni e parti sociali. È fondamentale accompagnare le imprese nei processi di cambiamento, ridurre gli ostacoli burocratici e favorire condizioni che sostengano il lavoro e la crescita” – aggiunge Aurigemma.

“A Co.N.A.P.I. e a tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso, rivolgo il mio apprezzamento e l’augurio di proseguire con lo stesso impegno al fianco del mondo produttivo” – conclude il Presidente