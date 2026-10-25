NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Vittoria e zuccherosissimo gusto alta classifica Real. Ma soprattutto attenzione e versatile capacità di leggere le plurime sfaccettature gara. Molto dei tre punti nel primo tempo. La rete di Matteo Olivi su punizione di David Kurti è la puntaiceberg di una frazione in cui la diga giocate chiamata Silvio Camilli riduce ai minimi termini (colpo di testa di Capozucchi e conclusione di Lai) le progressioni ospiti. 10 in pagella al Tecnico JFC Molinari. Perché sfrutta alla stragrande il quarto d’ora di pausa rimodellando la trazione anteriore di una squadra che nella ripresa crea in trentacinque minuti cinque palle goal. Straordinario Francesco Testi affidato alle cure del preparatore portieri Gianni Tascini. Saracinesca esemplare sulle conclusioni di Cecchetti, Capozucchi, Lai, Francioli. Il Tecnico Valerio Brinchi e l’assistente Riccardo Fastelli escono dalla complessità globale con intelligenza esemplare. Azzeccano i cambi e con un paio di mosse tattiche riescono a mantenere squadra compatta e coriacea. Al resto ci pensa Kurti. Con una posizione esemplare al secondo minuto di recupero.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 (GIRONE A)

QUARTA GIORNATA (SABATO 24 OTTOBRE 2026)

ASD REAL AZZURRA – JFC CIVITACASTELLANA 2-0

(PRIMO TEMPO 1-0)

ASD REAL AZZURRA: Testi, Campana, Adnane (31° st Cricchi), Olivi, Camilli, Lombardelli, Bisti (29° st Di Silvio), Kurti, Nardini (9° sr Pelosi), Spinella, Briscia

A DISPOSIZIONE: Ferretti, Muaretti, Dominici, Pifferi, Nicholas Brinchi, Bernabei

ALLENATORE: Valerio Brinchi

JFC CIVITACASTELLANA: Aballe, Affatato, Bargiacchi (21° st Vincenti), Bongarzone, Capozucchi, Cecchetti, Coracci, Francioli (12° st Pacelli), Lai, Laurenti, Marchetti

A DISPOSIZIONE: Laurenti, Paolelli, Pirvu, Russo, Selli, Vincenzi

ALLENATORE: Molinari

ARBITRO: Fabio Settembre Comitato di Viterbo

MARCATORI: 20° pt Olivi, 38°Kurti (RA)