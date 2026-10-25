NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Al secondo minuto di recupero sfuma definitivamente il sogno ASD Virtus Acquapendente di planare nelle zone alte Campionato di calcio Seconda Categoria Girone A.
A farla restare nel Purgatorio attesa l’ASD Atletico Monteromano che agguanta in extremis il pareggio per 1-1. I ragazzi allenati da Christian D’Amico erano passati in vantaggio con una rete di Giammarco Fioretti.
Aquesiani di nuovo in campo Sabato 31 Ottobre alle ore 15.00. Avversario sul manto amico del Dario Dante Vitali una ACD Onano sport calcio che superata a domicilio per 1-0 dall’ASD Bassano calcio crolla in zona retrocessione.