NewTuscia – ROMA – «La X Comunità Montana dell’Aniene rappresenta uno strumento prezioso per rafforzare la collaborazione tra i 31 Comuni della Valle e valorizzare le potenzialità di un territorio ricco di storia, risorse naturali e identità». Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione dell’incontro pubblico dedicato al ruolo e alle prospettive dell’ente, con sede nella frazione di Madonna della Pace, nel Comune di Agosta ( Roma).

“Le aree montane e interne – aggiunge – custodiscono un patrimonio importante, ma devono poter contare anche su servizi accessibili, collegamenti efficienti e opportunità di lavoro. La collaborazione tra amministrazioni è fondamentale per affrontare queste sfide, condividere le priorità e trasformare le esigenze dei cittadini in progetti concreti».

«La Comunità Montana – prosegue – può svolgere un ruolo centrale nel mettere in rete i Comuni e nel promuovere iniziative per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il turismo sostenibile e lo sviluppo delle economie locali. È importante che le istituzioni continuino a confrontarsi con gli amministratori e con le comunità, affinché le politiche regionali rispondano alle necessità reali del territorio”.

“La Valle dell’Aniene – conclude – è una parte fondamentale del Lazio. Investire sulle sue comunità significa contribuire alla crescita e alla coesione dell’intera regione. Ringrazio tutti coloro che si impegnano quotidianamente per il futuro di questi Comuni e rinnovo la disponibilità del Consiglio regionale all’ascolto e al dialogo”