NewTuscia – Roma, 23 ottobre 2026 – «La strumentalizzazione politica messa in atto dall’opposizione sulla vicenda San Raffaele è inaccettabile. Si tenta, ancora una volta, di mistificare la realtà e attribuire all’attuale amministrazione responsabilità riconducibili alle precedenti gestioni regionali.
Le sentenze del Consiglio di Stato riguardano infatti vicende amministrative antecedenti all’insediamento della Giunta Rocca. Bene ha fatto il presidente a dare mandato all’Avvocatura regionale di presentare un esposto per accertare eventuali responsabilità e danni erariali. Parliamo di risorse pubbliche che rischiano di ricadere sui cittadini del Lazio.
Non accettiamo lezioni da chi cerca di nascondere le proprie mancanze dietro attacchi politici e campagne di disinformazione», dichiara Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio.