NewTuscia – Roma, 23 ottobre 2026 – “Ritengo pretestuose e strumentali le accuse sollevate dal consigliere D’amato nei confronti del Presidente Rocca in merito alla vicenda del contenzioso con il gruppo San Raffaele.

Confondere il piano tecnico-giuridico con quello politico è un’operazione impropria, così come lo è insinuare dubbi e sospetti sull’operato dell’Avvocatura regionale, che ha agito nell’interesse dell’Ente e per la tutela delle ragioni della Regione Lazio.

Le sentenze si rispettano, sempre. Ma il rispetto delle decisioni della magistratura non può diventare il pretesto per alimentare polemiche infondate o mettere in discussione, senza elementi concreti, il lavoro svolto dai professionisti a difesa dell’Ente.

Appare inoltre surreale la gara politica a chi abbia vinto o perso il contezioso, considerato che i legali sono sempre stati gli stessi dall’inizio del contezioso, anno 2012, e che la strategia difensiva è sempre stata la stessa. Ancora più ingiustificate sono le affermazioni che arrivano a mettere in dubbio se la Regione abbia fatto tutto il necessario per difendersi: insinuazioni prive di fondamento, che rischiano soltanto di trasformare una vicenda complessa in un terreno di scontro politico.

Al consigliere D’Amato rendo noto che sono stati già notificati e depositati il ricorso per revocazione al Consiglio di Stato e il ricorso in Cassazione. Il ricorso al Consiglio di Stato contiene anche l’inibitoria ossia la richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza del giudizio di ottemperanza. La camera di consiglio è fissata per il prossimo 4 novembre.

I fatti, dunque, smentiscono la narrazione del consigliere d’opposizione. La Regione Lazio sta portando avanti le iniziative giudiziarie ritenute necessarie per tutelare le proprie ragioni e gli interessi dei cittadini. È su questo terreno, quello degli atti e delle procedure previste dall’ordinamento, che si misura la serietà dell’azione istituzionale, non sulle polemiche costruite per alimentare lo scontro politico.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.