NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si gioca domani la seconda giornata del campionato di serie C che vedrà in campo in mattinata il Civitavecchia Rugby. Alle 11.30 i biancorossi saranno di scena al campo Giulio Onesti di Roma per affrontare la Luiss Rugby. I civitavecchiesi sono reduci dall’esordio vincente e convincente in casa contro gli Arieti Rugby Rieti per 43-33 e proveranno a bissare quel successo contro una compagine che invece nel primo turno ha riposato ed esordirà quindi proprio contro il Crc. Il Ciivtavecchia Rugby scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Antonio Cicoria, papà di Alessio storico ex capitano del Crc e attuale allenatore delle giovanili biancorosse, scomparso nelle scorse ore.