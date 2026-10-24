L’inferno di corso Francia, Italia dei Diritti De Pierro segnala tendopoli e baraccopoli abusive tra rifiuti di ogni genere

Sotto il ponte di corso Francia a Roma esiste un insediamento di senza tetto che hanno eretto la loro abitazione di fortuna tra immondizia varia con rifiuti anche pericolosi in un ambiente la cui le condizioni sanitarie sono pari a zero

NewTuscia – Roma 24 ottobre 2026 – Ancora una volta il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro pone all’attenzione mediatica una situazione di grave disagio umano e di degrado ambientale.

Katia Simeoni vice responsabile per il XV Municipio di Roma Capitale ci porta sotto al ponte di corso Francia per documentare una situazione che ha dell’inverosimile ma che nella capitale purtroppo non è un evento isolato:” Ci siamo imbattutti in un vero e proprio insediamento di senza tetto che hanno eretto delle baracche abusive e piantato delle tende sotto il ponte di corso Francia a Roma tra rifiuti di ogni genere.

La situazione che si è aperta ai nostri occhi è paragonabile a un girone dantesco dell’Inferno, rifiuti di ogni genere anche altamente inquinanti e pericolosi, tende, baracche e la presenza di una colonia felina. I gatti sinceramente sembrano ben tenuti ma le femminucce devono essere sterilizzate per evitare le continue nascite oltre che per tutelare la loro salute.

Ma qui ci sarebbe da tutelare anche la salute di chi ha scelto questo posto come dimora, e dei cittadini che vivono e transitano nei pressi di una discarica a cielo aperto dove abbiamo visto anche la presenza di bombole di gas che potrebbero causare esplosioni e incendi con conseguenze gravissime.

Chiediamo a chi di competenza di prendere dei provvedimenti – conclude la Simeoni – perché non è possibile imbatterci in situazioni come quella che abbiamo trovato sotto corso Francia”.

Interviene su quanto segnalato da Katia Simeoni anche Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabilenazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro:” Quanto documentato da Katia, è una situazione limite come ne troviamo tante a Roma soprattutto lungo le rive del Tevere.

In questo caso ci troviamo sotto il ponte di corso Francia, una zona molto frequentata che nasconde nei suoi meandri queste sgradite sorprese che rappresentano un pericolo per residenti e frequentatori e manifestano il degrado che vige a Roma senza parlare poi del disagio di chi ha deciso di accamparsi in questo luogo tra immondizie varie con pericoli igienco sanitari che potrebbero essere veicolati anche all’esterno tra la popolazione.

Possibile che l’amministrazione capitolina e la Polizia Locale di Roma Capitale ignorino situazioni del genere? E se ne sono a conoscenza perché non intervengono? Chiederemo spiegazioni, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione sperando che prima o poi qualcuno intervenga e bonifichi l’area restituendo anche a chi vive in queste condizioni una dignità umana che le vicende della vita gli hanno tolto”.