NewTuscia – ORTE – I Carabinieri della Stazione di Orte hanno tratto in arresto in flagranza, con l’accusa di furto aggravato, una 40enne di origini rumene e residente a Roma.

L’intervento dei militari, impegnati in attività di controllo del territorio proprio per contrastare i reati predatori, è avvenuto all’uscita di un supermercato del posto, dove la donna è stata sorpresa e bloccata mentre tentava di occultare la merce sottratta, costituita da generi alimentari e prodotti cosmetici di vario tipo.

Completate le formalità di rito è stata informata la competente Autorità Giudiziaria.

Viterbo, 22 ottobre 2026

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.