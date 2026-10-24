Stefano Stefanini

NewTusvia – VITERBO – Nell’ultima puntata della trasmissione Fatti e Commenti in onda questo fine settimana sullemittente televisiva del Centro Italia Teleorte e visibile su www.teleorte.it

condurremo l’ intervista a Raimondo Raimondi portavoce del “Laboratorio Tuscia Europa” su Volontariato e Cittadinanza Attiva .

Link trasmissione: https://youtu.be/NeZ0eEw73ms

Abbiamo chiesto a Raimondo Raimondi di descrivere la Cittadinanza Attiva: è possibile definire “cittadini attivi” tutti i cittadini (singoli, associati e collettivi) che, a prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Tale modello, dunque, è fondato su relazioni di collaborazione o, meglio, di condivisione, che si ispirano ad un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca; la pubblicità e trasparenza; la responsabilità; l’inclusività e l’apertura; le pari opportunità e il contrasto alle forme di discriminazione; la sostenibilità; la proporzionalità; l’adeguatezza e differenziazione; l’informalità; l’autonomia civica; la prossimità e territorialità.

In questo contesto “la missione principale delle associazioni di volontariato non è l’erogazione efficiente di una prestazione ma l’attivazione della cittadinanza e la difesa dei diritti”. (M. De Luca, Presidente CSV Lazio)

Inoltre l’amministrazione condivisa non è l’alienazione o la delega di una funzione pubblica e conseguente arretramento delle responsabilità pubbliche, ma la partecipazione attiva di soggetti non pubblici nell’esercizio di tale funzione.

Collaborazione autentica è fatta di confronto paritario, di progetti che prendono forma a partire da idee che pubblico e terzo settore mettono sul tavolo.

Occorre inserire il volontariato nell’alveo della Cittadinanza Attiva (diritti; enpowerment, beni comuni), per questo stiamo realizzando a Viterbo il laboratorio di Cittadinanza Attiva con associazioni civiche, professionisti, cittadini coinvolgendo il volontariato.

Raimondo Raimondi: “Per il Volontariato d’Impresa siamo in rapporto con le imprese, CNA, altre associazioni di imprese e con la Camera Commercio. Il 27 novembre prossimo avremo il primo incontro imprese-ETS nell’HUB di CNA per iniziare un percorso di Volontariato d’impresa nella Tuscia.”

Cos’ è il Volontariato d’Impresa? Raimondi lo ha definito “un progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit durante l’orario di lavoro” .

Ad oggi, in Italia, solo 4 mila imprese hanno offerto al personale l’opportunità di svolgere il volontariato d’impresa e altre 21 mila sono interessate a consentirlo.

Esiste una leva fiscale a favore del volontariato d’impresa: l’art. 100 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) consente all’impresa di dedurre fino al 5 per mille delle spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti per prestazioni di servizi erogate a favore di Enti del Terzo Settore. Purtroppo oltre il 60 per cento delle imprese intervistate, su un campione di 10 mila, dichiara di non conoscere l’articolo del Tuir, anche se più di un quarto si dichiara interessata a sviluppare un volontariato d’impresa.

Il volontariato d’impresa si è attuato maggiormente in campo ambientale (pulizia di parchi o di ambienti urbani, raccolta di plastiche e rifiuti). Un altro settore è quello del sociale: dipendenti che trascorrono una giornata in una casa famiglia o in un centro per anziani. O ancora nell’assistenza a persone con disabilità, nella preparazione di pasti, nella raccolta di indumenti per i senzatetto.

I benefici riscontrati dalle imprese che hanno adottato questa forma di volontariato sono maggiore motivazione del personale; migliori relazioni industriali; migliore reputazione; differenziazione dalla concorrenza. Sono benefici difficilmente misurabili e traducibili in profitti ma che gli imprenditori sicuramente sanno apprezzare e valutare.

I benefici riscontrati dagli ETS sono stati la promozione e la diffusione della loro mission; una maggiore disponibilità di risorse per affrontare i problemi sociali; una acquisizione di volontari e di competenze per interventi sociali più efficaci.