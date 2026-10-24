Fondare una nuova societa’ sui valori positivi dello sviluppo integrale della persona: affetti, solidarieta’, stabilita’ socio economica, cura del bene comune. Le anticipazioni del prossimo incontro con don Luigi Ciotti di Libera, programato a Viterbo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda a partire da sabato sera sugli schermi dell’emittente del Centro Italia Teleorte (canale 77 digitale Terrestre) e visibile su www.teleorte.it ho avuto come gradito ospite don Gianni Carparelli, con il quale abbiamo approfondito il tema attuale dell’ascolto delle fragilita’ dei disagi e delle rivendicazioni dei giovani, con il fine di creare le condizioni per una societa’ del futuro, fondata sui valori positivi dello sviluppo integrale della persona: affetti, solidarieta’, stabilita’ socio economica, cura del bene comune.

Link trasmissione: https://youtu.be/NeZ0eEw73ms

Ne e’ scaturita un’intervista di sincero realismo e di concreta proposta di dialogo con le nuove generazioni, a cui devono mirare tutti gli enti educativi, Chiesa,Scuola, mondo dello sport e del Volontariato, di supporto alle famiglie ed ai singoli giovani.

Su nostra sollecitazione, Don Gianni e’ partito da quello che si dice “crisi del sacro” e il nichilismo per deliberare il desiderio di riscoperta che ha due direzioni: ritorno a un concetto ritualistico ed estetico a sentire i sacro fuori del tempio ma nel vero tempio che è la storia, che sono i rapporti con i nostri giovani.

Per don Gianni occorre “sacralizare” la vita e la storia delle persone. In questo concetto occorre elaborare una nuova forma di fede, meno cerimoniale e più “esistenziale”, legata alla vita delle persone, sia nelle Varie sfaccettature della vita sociale che all’interno della Chiesa.

In questo contesto di attenzione e valorizzazione “integrale” dei giovani nelle dimensiini esistenziali, morali, spirituale e di rapporto interpersonale, don Gianni ha anticipato che pubblichera’ a fine anno un testo sulla proposta del Cammino nascosto nella liturgia , ed alla quale si sta dedicando da 6 anni.

Successivamente nel 2027 Il sacerdote pubblichera’ la storia autobiografica del suo cammino umano e spirituale, attraverso le sue molyeplici esperienze di “incontri nel mondo”

Don Gianni ha poi anticipato la programmazione di un incontro a Viterbo con don Luigi Ciotti inspiratoare e fondatore dell’Associazione “Libera” impregnata per la Legalita’, per la lotta alla criminalita’ e l’impegno dei giovani nella societa”’ .

L’impegno ecclesiale e sociale di don Gianni Carparelli.

Nella sua formazione e nel suo ministero sacerdotale e’ stato essenziale il rapporto sempre vivo con mons. Dante Bernini, punto di riferimento di generazioni di presbiteri e laici, con un impegno concreto per un “umanesimo integrale” arricchito dall’impegno per la pace, i giovani, lo sviluppo integrale dell’umanita’, l’ambiente e la cultura.

Il sacerdote è stimato e accreditato presso le tante espressioni sociali e del volontariato della città di Viterbo e della Tuscia, frequentemente scrive per pubblicazioni, giornali di ispirazione religiosa e laici, con uno stile personalissimo di rara efficacia e realismo, frutto della sua estesa cultura ed esperienza umana e spirituale, sempre vicino a chi ha bisogno di sostegno morale, materiale e spirituale.

Don Gianni ha esercitato il suo Servizio sacerdotale in tanti Paesi del nondo: Corea del sud, India, Gran Bretagna, Equador, Trinità e Tobago, Germania, sperando di non aver tralasciato altre sue destinazioni, dove ha seguito particolarmente gli immigrati italiani.

In particolare, ha trascorso moltissimi anni in Canada, a Toronto, dove ha esercitato il suo “ministero qualificato”, creando una struttura tutt’ora esistente di accoglienza e aiuto in favore tossicodipendenti, prostitute e senzatetto.

Ha conosciuto Madre Teresa di Calcutta, che ha frequentato quando era in India e che è andata poi a trovarlo in Brasile.

Ha scritto molti testi di spiritualità, cultura, arte sacra e profana e ha condiviso esperienze pastorali, culturali e umane, come un autorevole quanto umile operaio nella Vigna del Signore, oltre che un attento osservatore e animatore della víta sociale della nostra comunita’ civile.

La sintesi del servizio di Don Gianni alla comunità’ religiosa e civile e’ contenuto nella conclusione del suo testo del 2025 “Il Giardino e Il Giardiniere” che riassume la sua profonda e sincera dimensione sacerdotale: “… Tutto questo e’ straordinario perche’ non siamo noi a cercare Dio, a offrire a Lui qualcosa per accattivarcelo e portalo dalla nostra parte… ma e’ Dio che cerca noi! Il Padre desidera un rapporto personale con ogni uomo e ogni donna.

Non e’ un Dio distante, ma vicino, che desidera estere amato con cuore sincero, e per far questo alcune volte, essendo persone corporee, abbiamo bisogno di sussidi e strumenti, quali le formule di preghiere, i riti, le funzioni…ma questi sono solo “strumenti”, Non sono l’essenza della nostra Fede. L’essenza della nostra Fede e’ la “sequela” di una Persona viva e presente in mezzo a noi: il Risorto.”