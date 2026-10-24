NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – È stata approvata, nell’ultima seduta di Consiglio comunale, una variante urbanistica di modesta entità relativa a un comparto di Villanova, che non determina alcun incremento di cubatura e conclude un procedimento amministrativo avviato nel 2014. Il provvedimento ha trasformato la destinazione dell’area da servizi a residenziale, con l’obiettivo di consentire la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a prezzi calmierati.

Prevede la cessione gratuita al Comune del 60% delle aree e delle volumetrie da parte del soggetto privato proprietario dei terreni, mantenendo in capo a quest’ultimo il restante 40%. A seguito delle misure adottate per il riequilibrio finanziario dell’Ente, l’area acquisita al patrimonio comunale è stata inserita tra i beni da alienare, in conformità ai vincoli imposti dal piano di risanamento e confermati dagli organi di controllo contabile.

Nel corso degli anni, il comparto è stato costantemente ricompreso nei Piani annuali delle alienazioni e l’interesse pubblico dell’intervento è stato ribadito per consentire sia la valorizzazione dell’area sia la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare previsti.

Il provvedimento rappresenta la conclusione di un lungo percorso amministrativo e finanziario, sviluppatosi attraverso diverse Amministrazioni comunali e sempre sostenuto dagli organi consiliari. L’obiettivo resta quello di conciliare il risanamento dei conti pubblici con la disponibilità di abitazioni a costi più accessibili, favorendo risposte concrete al fabbisogno abitativo del territorio.

Mauro Lombardo

Sindaco della Città di Guidonia Montecelio