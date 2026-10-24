NewTuscia – VITERBO – Sabato 24 ottobre Viterbo aderisce alla Giornata mondiale End Polio now e illumina di rosso palazzo papale, colore che richiama la campagna promossa dal Rotary International in collaborazione con i propri partner internazionali.

“L’illuminazione di palazzo dei papi – spiega l’assessore alle politiche sociali Rosanna Giliberto – rappresenta un importante segnale di sensibilità e solidarietà della nostra comunità. Abbiamo accolto subito la richiesta del Rotary Club Viterbo F.A.V.L. e Terre di Tuscia di aderire alla campagna internazionale End Polio Now, che da anni è impegnata nella lotta per eradicare definitivamente questa malattia, a tutela soprattutto dei bambini. Come assessore alle politiche sociali credo che le istituzioni abbiano il dovere di sostenere e valorizzare iniziative che promuovono la salute, la prevenzione e il diritto di ogni bambino a crescere senza il rischio di malattie prevenibili”.

Grazie all’impegno del Rotary e alle campagne di vaccinazione sostenute in tutto il mondo, sono stati compiuti progressi straordinari. Nonostante gli importanti risultati raggiunti, la battaglia non può dirsi ancora conclusa: mantenere alta l’attenzione, sostenere le campagne vaccinali e sensibilizzare la cittadinanza restano obiettivi fondamentali per arrivare a un mondo libero dalla polio.

“L’illuminazione di rosso del palazzo papale, in occasione della campagna internazionale “End Polio Now”, rappresenta un segno concreto di adesione della nostra città a una importante iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà – aggiunge l’assessore alla pubblica illuminazione Giancarlo Martinengo -. Attraverso questo gesto simbolico, intendiamo contribuire a richiamare l’attenzione sull’obiettivo di debellare definitivamente la poliomielite, sostenendo l’impegno della comunità internazionale per la tutela della salute e il benessere delle future generazioni”.