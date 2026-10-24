Attimi di sorpresa all’Auditorium Parco della Musica. Una performance o una protesta silenziosa? La nostra testimonianza dal vivo

Arianna Cigni

NewTuscia – ROMA – Il red carpet della Festa del Cinema di Roma è da sempre terreno di eleganza, grandi anteprime e sfilate impeccabili. Ma nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre, intorno alle ore 18:00, l’atmosfera rassicurante del festival è stata improvvisamente interrotta da un colpo di scena a cui abbiamo assistito direttamente sul posto, tra lo sbalordimento generale del pubblico e lo scatto immediato dei fotografi.

Una donna con un vistoso abito da sposa e un trucco facciale fortemente accentuato, quasi teatrale, è riuscita a eludere i primi sbarramenti e ad attraversare la passerella principale dell’Auditorium Parco della Musica. La sua sfilata solitaria, tuttavia, è durata pochissimi istanti. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti con estrema tempestività per intercettarla: stando a quanto abbiamo potuto osservare, i bodyguard hanno cercato persino di coprirle la bocca per impedirle di urlare slogan o messaggi, prima di scortarla rapidamente fuori dall’area transennata.

Intorno, la folla di spettatori assisteva alla scena completamente sbalordita, nel tentativo di decifrare un’azione così improvvisa. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un flash mob organizzato per promuovere un’opera indipendente, di una protesta o di una performance artistica estemporanea. Quel che è certo è che il fulmineo e deciso intervento della sicurezza ha ripristinato il rigido protocollo del festival nel giro di pochi secondi, lasciando il pubblico incuriosito a domandarsi chi si nascondesse dietro quel trucco pesante e quel velo bianco.Momento di massima tensione si è registrato durante le fasi di contenimento. Secondo quanto riferito da testimoni oculari presenti a ridosso delle transenne, una volta bloccata, la donna è stata scortata fuori dal personale di sicurezza. In quel frangente, uno degli addetti l’ha costretta a sfilarsi l’abito da sposa direttamente sul posto prima dell’allontanamento definitivo dall’area del festival. Una misura drastica, probabilmente finalizzata a neutralizzare l’elemento coreografico della protesta o dell’azione di disturbo ed evitare ulteriori colpi di scena davanti ai flash dei fotografi.”

Foto di Gianluigi Barbieri

