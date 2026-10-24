“Una Nuova Storia. Si riaccendono le luci e si apre il sipario”: Orte ritrova il suo cinema-teatro

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Dopo un lungo percorso di restauro e attesa, la città riconquista il suo palcoscenico naturale e uno spazio fondamentale per la cultura, lo spettacolo e la socialità.

I lavori di ristrutturazione del Cinema Alberini, svolti con fasi alterne da diversi anni, erano ripresi ad ottobre 2021, subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione Primieri. E’ stato completato l’impianto di illuminazione e la tinteggiatura del soffitto e di parte delle pareti. Sono stati realizzati il foyer ed i bagni.

Nella primavera del 2022 nel corso dei lavori di scavo per le fondazioni della gradinate erano emersi i resti di mura di origine medievale ai bordi di una strada presumibilmente di epoca romana.

Con un ulteriore finanziamento di 250mila euro, per la categoria Investimento « Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei» predisposto dal Ministero,dei Beni Culturali veniva aggiunto dal Comune di Orte un tassello di importanza fondamentale per l’impianto di riscaldamento ed efficientamento energetico, per la conclusione degli interventi dello storico cinema teatro che si sono protratti da tanti anni

Il travagliato iter dei lavori. Dopo l’ottenimento del finanziamento regionale, a cura dell’amministrazione Giuliani, nell’ottobre del 2018, presero il via le procedure di gara per gli interventi di restauro dello storico Cinema Teatro “Filoteo Alberini pioniere del cinema” per un importo complessivo di 471mila euro.

Ricordiamo che tali finanziamenti erano riferiti alla graduatoria stilata dalla regione Lazio nel 2016 che comprendeva 14 teatri risultati idonei al piano di sviluppo dei teatri del Lazio previsto per il biennio 2017-2018: Soriano nel Cimino, Arsoli, Castro dei Volsci, Formello, Priverno, Rocca D’Arce, Orte, Subiaco, Albano, Nettuno, Frosinone, Alvito, Magliano Sabina e Caprarola.

L’obiettivo del bando regionale era quello di rendere operativi i teatri abbandonati, chiusi, non a norma, con interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia. Il contributo finanziario della Regione copre il 90% delle spese ammissibili.

Secondo il progetto esecutivo, gli interventi sono stati molteplici e radicali: miglioramento sismico, pulitura della facciata, inserimento di pannelli fonoassorbenti, restauro del palcoscenico e del foyer, ristrutturazione totale dei camerini, installazione di una nuova platea e sostituzione di tutti gli impianti, intervento quest’ultimo che e’ stato Integrato con il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disposto dal Ministero dei Beni Culturali.

La ristrutturazione del Cinema teatro di Orte, attesa da tanti anni, consentirà di mettere a disposizione della collettività una struttura di qualità e un luogo privilegiato di promozione culturale e sociale per attività teatrali, cinematografiche, culturali e associative, oltre alla promozione della figura di Filoteo Alberini, fondatore della cinematografia e dell’industria cinematografica – con la casa di produzione cinematografica Cines del 1904 – italiana e internazionale, e primo promotore, con il socio Dante Santoni, delle prime sale cinematografiche di Roma come il Moderno in Piazza dell’Esedra-della Repubblica.

Omaggio al Cinema, Opera dello scultore Roberto Joppolo Omaggio a Filoteo Alberini e al Cinema che sorge sulla terrazza limitrofa al Teatro oggetto del restauro.