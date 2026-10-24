NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I Carabinieri della Stazione di Civita Castellana hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 22 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento si è svolto nella zona di via Togliatti, dove il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish del peso di circa 1 grammo. A seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori 4 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di 3,90 grammi, oltre a 2.400,00 euro in contanti, somma considerata provento dell’attività illecita.

Sia la sostanza stupefacente, sia la somma in contanti sono state poste sotto sequestro. Nei confronti dell’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato anche emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale con relativo decreto di espulsione.

Viterbo, 22 ottobre 2026

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.