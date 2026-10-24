NewTuscia – VITERBO – La Biblioteca Consorziale di Viterbo ospiterà martedì 27 ottobre 2026, alle ore 17:30, la presentazione del volume Carlo Vincenti: Hanno scritto di me, a cura di Fabio Vincenti, pubblicato da Davide Ghaleb Editore.

L’incontro si terrà nella Sala conferenze «Vincenzo Cardarelli» della Biblioteca, in viale Trento 18/e, a Viterbo.

L’appuntamento sarà curato da Antonello Ricci, con la partecipazione di Fabio Vincenti e le letture di Alfonso Prota.

ll libro nasce dal desiderio di raccogliere e preservare le molteplici letture critiche dedicate all’opera di Carlo Vincenti, artista e poeta la cui ricerca ha saputo intrecciare in modo originale parola e immagine, pittura e scrittura, memoria e sperimentazione.

Il libro è dedicato alla memoria di Alberto Miralli, figura fondamentale nella diffusione e valorizzazione del lavoro di Vincenti, e ripercorre un articolato percorso di studio e riscoperta sviluppatosi negli anni attraverso incontri, progetti teatrali e artistici, collaborazioni e approfondimenti.

La raccolta restituisce la complessità di un autore che ha fatto del frammento, del collage e della ricomposizione i cardini della propria poetica, trasformando la distruzione in rinascita e il recupero della memoria in atto creativo.

Attraverso saggi, testimonianze e documenti, emerge il profilo di un artista capace di attraversare i linguaggi della poesia visiva e dell’arte contemporanea, sempre animato da una ricerca personale, intensa e anticonvenzionale.

Più che un omaggio celebrativo, Carlo Vincenti: Hanno scritto di me si propone come un’occasione di rilettura critica dell’opera e della vicenda umana di Carlo Vincenti.

Il volume invita il lettore a confrontarsi con le diverse interpretazioni maturate nel tempo e a ricostruire, attraverso frammenti, scritti e immagini, il senso profondo della sua esperienza artistica.

Completano il libro una sezione dedicata alla poesia, che comprende I giorni della merla, e un’appendice di Repertori, strumento essenziale per approfondire la catalogazione delle opere e ripercorrere il percorso creativo dell’autore.

La presentazione sarà dunque un’occasione per interrogarci sull’eredità artistica e poetica di Carlo Vincenti, riscoprendone la ricchezza espressiva e la sua creatività attraverso le voci di quanti ne hanno studiato, raccontato e valorizzato l’opera.