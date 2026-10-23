Università: Battistoni (FI), bene ulteriori risorse per posti letto

NewTuscia – VITERBO – “Bene l’iniziativa del ministro Anna Maria Bernini, che con ulteriori 268 milioni di euro per quasi 6.000 posti letto rafforza concretamente l’offerta di alloggi per gli universitari. Il diritto allo studio si garantisce anche attraverso la possibilità di trovare una sistemazione dignitosa e accessibile per chi sceglie di investire nella propria formazione, senza che il costo dell’alloggio rappresenti un ostacolo alla realizzazione delle proprie aspirazioni. Il Governo prosegue così un percorso fatto di impegni concreti, che ci ha già portato a superare l’obiettivo del PNRR sui posti letto universitari. Un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro del MUR e alla capacità di affiancare alle risorse europee ulteriori finanziamenti nazionali. Continuiamo a investire sui giovani e sulla possibilità, per ciascuno, di trovare un’opportunità. È questa la direzione giusta per rendere il sistema accademico italiano sempre più vicino alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni.