NewTuscia – VITERBO – 4,9 milioni di euro per il recupero dell’ex teatro Genio. A tanto ammontano le risorse europee FESR che l’amministrazione comunale ha destinato all’importante struttura, chiusa dal 2014, a due passi da piazza delle Erbe. Una somma da investire prioritariamente per la sicurezza strutturale e sismica, per il completamento degli interventi e per la sostenibilità gestionale dell’immobile. Sono questi infatti i principali obiettivi indicati dall’amministrazione comunale negli indirizzi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), il cui avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data odierna. Tale provvedimento è finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a una successiva procedura negoziata senza bando, per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La progettazione dovrà individuare una soluzione funzionale alle caratteristiche dell’immobile e alle risorse disponibili, valutando l’organizzazione degli spazi e le diverse attività che potranno trovare sede nella struttura. Il progetto, per essere sostenibile a livello economico, punta a valorizzare una doppia vocazione, sia culturale, sia polifunzionale, affinché possa essere restituito al centro storico uno spazio contemporaneo vivo e aperto tutto l’anno per congressi, cinema, cultura, spettacolo, formazione ed eventi. Una struttura moderna e, soprattutto, con solide basi per sostenersi economicamente nel tempo.

La definizione della configurazione interna sarà affidata agli approfondimenti del PFTE, che dovrà valutare le diverse possibilità di utilizzo anche alla luce dei vincoli normativi e del contesto territoriale, compresa la disciplina regionale in materia di attività cinematografiche.

“Il sogno di riaprire i locali dell’ex cinema teatro Genio si fa oggi più concreto – afferma la sindaca Chiara Frontini -. Con la decisione di finanziare il recupero dell’ex cinema teatro Genio con i 5 milioni messi a disposizione dalla strategia territoriale FESR questa amministrazione aveva già dato una direzione chiara. Oggi la pubblicazione dell’avviso per la progettazione ci proietta ancora in avanti nel processo. La ristrutturazione del Genio è un’opportunità unica per il centro storico – sottolinea la sindaca -. Restituire alla città uno spazio che mancava da molto tempo, attualizzandone la destinazione cinematografica e rendendo lo spazio anche uno centro polifunzionale, capace di ospitare attività diverse per garantire la sostenibilità economica e la vitalità durante tutto l’anno, è stata fin da subito una priorità. Desidero ringraziare l’assessore Emanuele Aronne e tutto il gruppo di lavoro FESR per il lavoro svolto e l’impegno dedicato alla pianificazione dell’intervento riqualificativo. L’obiettivo è guardare al futuro del Genio con una visione ampia e lungimirante, individuando soluzioni che sappiano valorizzarne le potenzialità e garantire le condizioni per una gestione sostenibile e duratura. Vogliamo che questa struttura possa diventare un punto di riferimento per la cultura, lo spettacolo, la formazione e gli eventi, con una pluralità di funzioni in grado di renderla viva e frequentata durante tutto l’anno, a beneficio della città e del centro storico, non uno specchietto per le allodole o un fallimento annunciato: un approccio, quest’ultimo, che non ci appartiene”.

Gli operatori economici interessati aventi diritto dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro le ore 10:00 del giorno 23/11/2026 con le modalità indicate nell’apposito modello, denominato “Istanza di manifestazione di interesse”, allegato e parte integrante e sostanziale dell’avviso, esclusivamente tramite la piattaforma telematica Maggioli del Comune di Viterbo.