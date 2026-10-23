NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo:

In merito alle notizie recentemente apparse sulla stampa, sollevate da alcune associazioni locali, in merito al futuro del Servizio Veterinario ad Aprilia, la ASL di Latina intende fare chiarezza.

Come precisato dal Dott. Florindo Micarelli, responsabile dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali di via Nettunense è giunto a scadenza naturale nel mese di settembre, dopo vent’anni di vigenza, e il Comune di Aprilia ha formalmente comunicato all’Azienda Sanitaria di Latina l’impossibilità di rinnovare ulteriormente la concessione a titolo gratuito dei locali. A seguito di tale comunicazione e dopo un sopralluogo tecnico congiunto, l’Azienda Sanitaria ha richiesto al Comune di formulare una proposta economica per l’affitto dei locali con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio.