NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – San Martino al Cimino, ok al progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione stradale di via Papa Nicolò III. L’intervento è stato approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi con apposita delibera (n. 314 del 20 ottobre 2026), per un investimento complessivo di circa 102 mila euro.

Tale intervento, atteso da tempo, ha richiesto diversi approfondimenti progettuali in considerazione delle caratteristiche della strada. Con l’approvazione del progetto esecutivo si apre ora la fase che porterà all’affidamento dei lavori e al successivo avvio del cantiere.

“L’attenzione verso gli ex comuni è una componente fondamentale della programmazione della nostra amministrazione – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. La riqualificazione di via Papa Nicolò III rappresenta un impegno assunto con la comunità di San Martino al Cimino. Un impegno per il quale si è reso necessario un articolato lavoro di approfondimento. Con questo passaggio diamo concretezza al percorso avviato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni di una via centrale del borgo”.

Il progetto, predisposto dal servizio manutenzione rete stradale e arredo urbano del settore VI, mira a risolvere le criticità della pavimentazione esistente, migliorando le condizioni del manto stradale e la sicurezza della circolazione.

“La progettazione si è rivelata particolarmente complessa, soprattutto per la conformazione della via – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris –, situazione che ha richiesto tempi e approfondimenti necessari per definire la soluzione più adeguata. Con l’approvazione del progetto esecutivo superiamo una fase importante dell’iter e ci avviciniamo all’avvio dei lavori”.

“Intervenire nelle frazioni significa dare risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini e valorizzare ogni parte del nostro territorio – sottolinea l’assessora al decentramento Katia Scardozzi –. Seguiamo con attenzione le necessità degli ex comuni, affinché possano beneficiare di interventi di manutenzione. Il progetto di via Papa Nicolò III va in questa direzione e conferma l’importanza di ascoltare e tradurre le esigenze in azioni”.

L’intervento prevede la fresatura della pavimentazione ammalorata e la successiva posa di nuovi strati di conglomerato bituminoso, con il ripristino funzionale della via, senza modifiche alla configurazione della sede stradale.