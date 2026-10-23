NewTuscia – ORTE – I Carabinieri della Stazione di Orte, con il supporto del personale della Stazione di Gallese, hanno tratto in arresto due persone nel corso di un’unica attività di controllo.

Il primo intervento ha visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo nei confronti di un cittadino eritreo di 49 anni, domiciliato a Orte. La misura è stata disposta come aggravamento della libertà vigilata a cui l’uomo era già sottoposto.

Nel corso delle medesime operazioni, all’interno dell’abitazione i militari hanno identificato un secondo uomo, un 24enne egiziano senza fissa dimora. Dai controlli di rito è emerso che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo lo stesso scontare una pena complessiva di circa 4 anni di reclusione.

Una volta espletate le formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Nicandro Izzo” di Viterbo.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.