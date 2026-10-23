Il 26 ottobre, nel porto di Civitavecchia, simulazione di un intervento di soccorso sanitario con il coinvolgimento di assetti della Marina Militare e organizzazioni civili

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il 26 ottobre, nel porto di Civitavecchia, si svolgerà, nell’ambito dell’esercitazione Mare Aperto 26, un’attività addestrativa dedicata alla gestione di un’emergenza sanitaria conseguente a un evento catastrofico.

La simulazione prevede l’impiego di nave Atlante, dotata di un’area ospedaliera, e l’allestimento di un Posto Medico Avanzato da parte della componente anfibia della Marina Militare, per simulare un intervento di soccorso in uno scenario caratterizzato da criticità nei collegamenti terrestri e nelle strutture sanitarie. Saranno inoltre testati le procedure di triage, la catena dei soccorsi, le comunicazioni di emergenza e il coordinamento con il sistema sanitario territoriale.

All’attività parteciperanno anche elementi di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Capitaneria di Porto e ARES 118, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta congiunta e la tempestività degli interventi.