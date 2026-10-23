Ilaria Sofia Arcangeli

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina, 23 ottobre, sulla scia delle proteste studentesche che si stanno tenendo in tutta Europa, anche gli alunni del Liceo Scientifico Statale Paolo Ruffini si sono ritrovati per manifestare, portando uno striscione con la scritta “Ruffini Sciopera Vogliamo la Verità”.

Questi i motivi della mobilitazione dichiarati dagli studenti:

“Oggi ci siamo uniti in un presidio davanti alla sede di Piazza Dante per porre l’attenzione sulle gravi problematiche della nostra scuola. La quotidianità scolastica è diventata insostenibile. Il degrado strutturale e la mancanza di spazi stanno compromettendo il nostro diritto allo studio. Muffa e infiltrazioni in diverse aule della sede di Piazza Dante. Totale incertezza sulla riapertura della sede di Via della Verità. Assenza di un’Aula Magna in grado di contenere l’intera comunità studentesca durante le assemblee. Le nostre numerose segnalazioni sono rimaste finora inascoltate.

Per questo motivo è stato organizzato uno sciopero con presidio davanti ai cancelli di Piazza Dante per far sentire la nostra voce e rivendicare i nostri diritti. Restiamo in attesa di un riscontro concreto.”

Da due anni, infatti, i ragazzi del Liceo Ruffini lamentano una condizione di degrado sempre maggiore, culminata con la chiusura della sede in via della Verità per ritrutturazione, con un termine ultimo dei lavori che viene continuamente rimandato, ed il conseguente trasferimento di molti allievi nella sede in Piazza Dante, cosa che ha causato disagi e sovraffollamento, mentre 12 classi sono state addirittura trasferite all’Istituto Paolo Savi, isolandole dalle altre.

“Siamo stanchi di tutto questo degrado e vogliamo essere ascoltati”, conclude il comunicato degli studenti, che si può trovare a questo link.