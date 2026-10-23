NewTuscia – VITERBO – La conferma di Domenico Merlani, eletto all’unanimità Presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, rappresenta una garanzia per lo sviluppo del territorio e delle imprese che vi operano.

La riconferma di Domenico Merlani, fortemente voluta da tutte le associazioni di categoria e da tutte le altre componenti del Consiglio Camerale, è un segnale forte e doveroso. Arriva dopo due mandati in cui il Presidente ha ampiamente dimostrato professionalità, lungimiranza e una profonda conoscenza dei bisogni del territorio e delle imprese di tutti i settori rappresentati. Questo risultato è il frutto di un dialogo continuo con gli interlocutori istituzionali e di una collaborazione costante con tutte le associazioni. Un percorso durato 10 anni, che ha attraversato anche momenti difficili, ma che ha sempre guardato avanti, raccogliendo le nuove sfide dell’innovazione, della digitalizzazione e della competitività a favore del tessuto imprenditoriale delle province di Viterbo e Rieti.

La rielezione di Merlani assume un significato importante per il futuro, che sarà fondato sulla sinergia tra le istituzioni e il mondo economico. Siamo orgogliosi Personalmente e come Confesercenti, di aver condiviso questo percorso insieme ai colleghi del vecchio Consiglio e della vecchia Giunta, che desideriamo ringraziare sentitamente.

Rivolgiamo un caloroso augurio di buon lavoro al Presidente e ai nuovi membri del Consiglio.

Il Presidente

di Confesercenti Viterbo

Vincenzo Peparello