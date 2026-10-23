NewTuscia – BAGNAIA – Nella mattinata del 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Bagnaia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Viterbo un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Intervenuti per il sopralluogo a seguito della segnalazione di un furto consumato nella notte ai danni di un centro estetico di Viterbo, i militari hanno ricostruito che l’autore si era introdotto nell’esercizio commerciale infrangendo il vetro della porta d’ingresso per poi asportare il denaro contante presente nella cassa.

Fondamentali per la soluzione del caso si sono rivelate le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso dell’attività. Dall’analisi dei filmati, infatti, i Carabinieri operanti hanno potuto ricostruire le fasi salienti dell’effrazione e identificare il responsabile, residente in città e noto ai militari.

Rintracciato presso il proprio domicilio e condotto presso gli uffici dell’Arma, l’uomo stesso è stato quindi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.