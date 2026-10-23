NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sull’importanza del dialogo come strumento per migliorare la scuola italiana, ritiene necessario richiamare l’attenzione su una questione che continua a rimanere ai margini del confronto istituzionale: il progressivo impoverimento dei docenti costretti a prestare servizio lontano dalla propria residenza, soprattutto nei territori caratterizzati da costi abitativi particolarmente elevati.

Il richiamo ministeriale all’ascolto e alla collaborazione appare difficilmente conciliabile con la persistente assenza di risposte operative a problematiche economiche che il nostro Coordinamento ha documentato e rappresentato in numerose occasioni, accompagnandole con proposte precise. Non si tratta di rivendicazioni generiche, ma di interventi rivolti a una categoria professionale che, pur garantendo quotidianamente il funzionamento del sistema scolastico, continua a sostenere individualmente il peso finanziario di una mobilità territoriale spesso obbligata e prolungata per anni.

La condizione dei docenti fuori sede, di ruolo e precari, evidenzia una contraddizione sempre meno sostenibile. In numerose città, il costo di una stanza o di un piccolo appartamento, sommato alle utenze, ai trasporti e alle spese per i ricongiungimenti familiari, assorbe una quota considerevole della retribuzione. Per molti insegnanti l’immissione in ruolo non determina il superamento di questa fragilità, ma finisce per stabilizzarla, trasformando una sistemazione inizialmente provvisoria in una condizione economicamente gravosa e priva di prospettive temporali certe.

Il problema non può essere affrontato richiamando esclusivamente gli aumenti contrattuali o le risorse complessivamente destinate all’istruzione. La questione centrale riguarda il reddito realmente disponibile dopo aver sostenuto le spese necessarie per esercitare la professione. Una retribuzione uniforme, applicata a condizioni abitative e territoriali profondamente differenti, rischia di produrre squilibri sostanziali che le attuali politiche retributive non riescono a correggere.

Il CNDDU ha già proposto l’introduzione di un contributo straordinario fino a 400 euro mensili per il personale scolastico di ruolo fuori sede, accompagnato da interventi sulla mobilità e da un meccanismo di compensazione progressiva dei costi sostenuti, capace di considerare la distanza dalla residenza, l’incidenza delle spese e la durata della permanenza. Abbiamo inoltre avanzato una proposta di particolare rilievo sociale ed economico: l’istituzione di un fondo nazionale per riconoscere un contributo straordinario di 60.000 euro ai docenti di ruolo che prestano servizio da almeno dieci anni fuori dalla propria regione senza aver ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto, finalizzato all’acquisto di un’abitazione nel comune di servizio.

Sono misure differenti, destinate a rispondere a situazioni altrettanto diverse, ma riconducibili a un principio di responsabilità amministrativa: il costo della distribuzione territoriale del personale scolastico non può continuare a essere trasferito integralmente sui lavoratori. A tali interventi dovrebbe affiancarsi una revisione delle procedure di mobilità che attribuisca maggiore considerazione agli anni di permanenza lontano dalla residenza e alle condizioni familiari, evitando che la distanza dalla propria comunità di origine diventi una penalizzazione indefinita.

Nonostante la concretezza delle questioni sollevate, gran parte delle nostre proposte non ha ancora ricevuto un riscontro operativo adeguato. È proprio questa distanza tra la disponibilità al confronto dichiarata dalle istituzioni e la mancanza di risultati verificabili a richiedere oggi una riflessione più severa. Non è sufficiente valorizzare il dialogo quando esso riguarda temi di maggiore visibilità pubblica, lasciando irrisolte le difficoltà economiche di chi garantisce quotidianamente la continuità del servizio scolastico.

Le proteste di questi giorni, al netto degli episodi di violenza che devono essere fermamente respinti, non possono essere affrontate soltanto attraverso considerazioni sulle forme del dissenso. Il disagio che attraversa la scuola richiede la capacità di distinguere le contestazioni prive di fondamento dalle criticità effettive. Tra queste ultime rientra certamente la condizione di numerosi insegnanti che, pur lavorando stabilmente, incontrano difficoltà crescenti nel sostenere le spese necessarie per rimanere nelle sedi assegnate.

Il CNDDU chiede pertanto al ministro Valditara di esprimersi nel merito delle proposte economiche già presentate, chiarendo se il Ministero intenda promuovere, d’intesa con le amministrazioni competenti, una valutazione finanziaria delle misure compensative e del fondo abitativo, individuando una possibile copertura pluriennale e criteri di accesso verificabili. Chiediamo inoltre che tale percorso non escluda il personale precario, le cui esigenze richiedono strumenti di sostegno specifici, coerenti con la durata e la discontinuità degli incarichi.

Dopo anni di segnalazioni, il problema non è più acquisire consapevolezza del disagio, ma stabilire se esista una volontà politica di affrontarlo. Continuare a richiedere disponibilità professionale, flessibilità territoriale e continuità didattica senza considerare il prezzo economico imposto a una parte del personale significa accettare che l’efficienza organizzativa della scuola venga finanziata, indirettamente, attraverso la riduzione del reddito disponibile degli insegnanti.

Il CNDDU ritiene che il Ministro debba assumere una posizione chiara: accogliere le proposte come base di una valutazione istituzionale, indicare eventuali alternative economicamente sostenibili oppure motivare le ragioni per cui non si ritenga possibile intervenire. Il silenzio sulle soluzioni prospettate non può continuare a rappresentare una risposta implicita.

Se il dialogo deve essere il criterio attraverso cui migliorare la scuola, esso non può essere selettivo né privo di conseguenze decisionali. Per gli insegnanti che ogni mese devono scegliere quanta parte del proprio stipendio destinare all’affitto, ai trasporti o al ricongiungimento familiare, la distanza tra dichiarazioni e provvedimenti si misura in termini economici precisi. È su questa distanza che chiediamo al ministro Valditara di intervenire, assumendo impegni finanziari e amministrativi verificabili. Diversamente, il confronto rischia di ridursi a una pratica istituzionale incapace di incidere sulle condizioni che dichiara di voler migliorare.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU