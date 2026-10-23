NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Riccardo Ottaviani. L’esterno di centrocampo, classe 2003, entra a far parte della rosa a disposizione di mister Christian Chirieletti.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Ottaviani ha disputato il campionato di Eccellenza con la Vigor Perconti nella stagione 2022/2023, proseguendo il suo percorso con la FC Viterbo nel 2023/2024 e con la Viterbese nel 2024/2025. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Boreale, con la quale ha conquistato la Coppa Italia di Eccellenza Lazio.

Il nuovo calciatore rossoblù ha già conosciuto il gruppo nel corso della settimana: «Sono contento di essere arrivato alla Sorianese e ringrazio la società per questa opportunità. Ho già conosciuto i compagni in settimana e mi hanno accolto benissimo, quindi sono felice di essere qui».

Ottaviani indica poi le sue priorità: «Il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, lavorando ogni giorno e mettendomi a disposizione del mister. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il mio contributo».

Infine, un messaggio ai tifosi: «Un saluto a tutti i tifosi della Sorianese: da parte mia ci saranno sempre impegno, voglia di fare bene e soprattutto darò tutto per questa maglia. Ci vediamo domenica al campo!».

La società dà il benvenuto a Riccardo Ottaviani e gli augura buon lavoro per la sua nuova esperienza in rossoblù.