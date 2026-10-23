Con la partecipazione straordinaria di Maria Monsè e Perla Monsè

Di Arianna Cigni

NewTuscia – ROMA – Roma si prepara a vivere due giorni da capitale del cinema. Il 23 e 24 ottobre prenderanno il via le riprese di BOSS, il nuovo lungometraggio prodotto da Saverio Production.

Un progetto 100% italiano che sta già facendo parlare di sé e che si preannuncia come una delle scommesse più forti della prossima stagione sul grande schermo.

Un cast ricco di volti noti e di grande talento, che vede coinvolti:

Marco Moretti, Valentina Iaroshyk, Arianna Cigni, Sabrina Diamante, Maurizio Nicchi, Alessio Posati, Marisa Summer Ronca, Marialuisa Lo Monte, Emilia Sak.

E con la partecipazione straordinaria di Maria Monsè e Perla Monsè, che hanno aderito al progetto con grande entusiasmo.

Si ringrazia lo sponsor ufficiale che veste il Boss: La Bellezza di Botteghina di Maria Rosaria Giglia – Abbigliamento, Creme e Accessori.

Bocche cucite per quanto riguarda la storia. La Saverio Production ha deciso di non anticipare nulla per conservare l’effetto sorpresa, ma qualche indizio c’è: BOSS sarà un racconto ad alto tasso emotivo, dove si intrecceranno potere, desiderio di affermazione, fedeltà e voglia di riscatto. Una trama avvincente, piena di svolte inattese, diretta con estrema cura e con uno standard visivo di altissima qualità.

Le riprese interesseranno alcuni degli angoli più iconici e suggestivi della Capitale.

Produzione: Saverio Production

Appuntamento fissato: 23 e 24 ottobre, a Roma. Il ciak di BOSS sta per partire.