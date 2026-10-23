NewTuscia – ROMA – “Il Premio 2026 dell’Associazione Sant’Agostino Patrono di Ostia APS rappresenta una preziosa occasione per valorizzare il ruolo educativo della donna e mantenere viva la memoria di Sant’Agostino e Santa Monica. Un’iniziativa che mette in dialogo cultura, storia e partecipazione, coinvolgendo le comunità del Lazio».

Lo dichiara Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, intervenendo a Roma all’incontro con l’Associazione.

“È particolarmente significativo – aggiunge – il coinvolgimento delle 26 Università della Terza Età del Lazio nei concorsi letterari e artistici: la cultura è uno spazio di crescita e condivisione aperto a tutte le generazioni. Accanto a questo percorso, i progetti di valorizzazione territoriale contribuiscono a rafforzare il legame tra patrimonio e comunità”.

“L’agrumeto della pace all’ingresso del Parco archeologico di Ostia Antica – prosegue – e il sostegno al Cammino agostiniano verso Roma sono iniziative che uniscono attenzione al territorio, memoria e dialogo. Anche l’installazione del busto di Papa Leone XIV si inserisce in un programma che intende promuovere partecipazione e valorizzazione culturale”.

“Desidero ringraziare l’Associazione e tutti i soggetti coinvolti per l’impegno profuso. Esperienze come questa dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, realtà culturali e comunità locali possa trasformare la memoria storica in un’opportunità di incontro e crescita per il Lazio” – conclude Aurigemma