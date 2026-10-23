NewTuscia – VITERBO – Per consentire ai tecnici Anas di svolgere alcuni interventi di manutenzione, sulla Ss 675 Umbro-Laziale è stata stabilita l’adozione temporanea del limite di velocità a 70 km/h; una misura cautelativa.
Il piano varato dall’ente prevede investimenti intorno ai 100 milioni di euro per migliorare la sicurezza stradale tramite la riqualificazione delle barriere di sicurezza, l’adeguamento delle opere di protezione e degli impianti tecnologici, il rinnovo della segnaletica, la manutenzione del verde lungo la carreggiata e il rifacimento della pavimentazione.
Il prossimo tratto oggetto di tali misure è quello in prossimità dello svincolo di Vitorchiano, con un investimento di 1,3 milioni di euro. Si interverrà inoltre sulle principali opere d’arte presenti lungo l’arteria, come il Viadotto Tevere.