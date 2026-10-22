“Un segnale concreto di attenzione verso gli studenti, la ricerca e il futuro del territorio”

NewTuscia – VITERBO – Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Viterbo esprime grande soddisfazione per l’ulteriore stanziamento di 1 milione e 200mila euro da parte della Regione Lazio a favore dell’Università degli Studi della Tuscia, destinato al ripristino dei laboratori e delle strutture di ricerca danneggiati dal terribile incendio del giugno 2025.

«Un intervento importante che conferma, ancora una volta, la vicinanza e l’attenzione della Regione Lazio nei confronti del nostro Ateneo, degli studenti, dei ricercatori e dell’intera comunità universitaria. Investire nell’Università significa investire nel futuro di Viterbo e della Tuscia, sostenendo le nuove generazioni, valorizzando le eccellenze scientifiche e garantendo opportunità concrete di crescita e sviluppo. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e al capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, per il costante impegno e la particolare attenzione riservata al nostro territorio. Questo ulteriore finanziamento rappresenta un segnale concreto di una Regione che non lascia sola l’Università della Tuscia, ma continua a investire nella formazione, nell’innovazione e nella ricerca. Un ringraziamento anche alla rettrice Tiziana Laureti per il lavoro e l’impegno portati avanti a sostegno dell’Ateneo. L’Università della Tuscia è un patrimonio fondamentale per Viterbo, un motore di crescita culturale, sociale ed economica che merita tutto il sostegno delle istituzioni. Ancora una volta la Regione Lazio dimostra con i fatti, e non con le parole, la propria attenzione verso Viterbo e la Tuscia».

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Comune di Viterbo