Università: Battistoni (FI), congratulazioni a Simone Foglio

NewTuscia – ROMA – “Congratulazioni a Simone Foglio per l’ elezione alla guida del Consiglio nazionale Andisu. Questo nuovo incarico rappresenta un passaggio significativo per il suo percorso e un riconoscimenti per il lavoro portato avanti in questi anni nel Lazio. La dimensione nazionale della sua nuova responsabilità potrà favorire una maggiore condivisione di modelli positivi tra gli organismi che si occupano di servizi agli universitari, valorizzando le specificità dei territori. Investire sui giovani significa creare condizioni concrete perché il talento e la volontà di impegnarsi possano trovare spazio, senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo. A Simone auguro buon lavoro, nella certezza che saprà affrontare questa sfida con dedizione e senso delle istituzioni”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni.