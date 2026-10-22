NewTuscia – TARQUINIA – Si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, la Staffetta degli Ideali, la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) – Sezione di Tarquinia, in stretta collaborazione con il Comune di Tarquinia. La cerimonia ha preso il via nel pomeriggio presso la cappella-sacrario dei Paracadutisti della Folgore, al Cimitero Monumentale di San Lorenzo, con il solenne momento dell’alzabandiera, la benedizione, la lettura della Preghiera del Paracadutista e l’accensione della Fiaccola degli Ideali, oltre che alla deposizione della corona d’alloro. A rendere ancora più toccante il momento è stata la presenza del picchetto armato del 185esimo Reggimento Paracadutisti di Bracciano, il quale ha reso gli onori militari durante la celebrazione.

I podisti e i rappresentanti dell’associazione hanno attraversato le vie principali del centro urbano fino a piazza Giacomo Matteotti, dove si è tenuto il momento centrale degli interventi istituzionali, con la partecipazione delle autorità civili e militari. L’intervento del Sindaco Francesco Sposetti:

«La Staffetta degli Ideali rappresenta un ponte prezioso tra la nostra storia e il nostro futuro.

Ricordare i nostri Caduti e la storia dei Paracadutisti della Folgore non è un semplice esercizio di memoria, ma un impegno concreto verso le giovani generazioni: la Fiaccola che ieri ha attraversato le nostre strade simboleggia valori universali come il rispetto, la solidarietà, lo spirito di servizio e la pace. Ringrazio di cuore la Sezione ANPd’I di Tarquinia, il Comandante Alberto Licci del 185esimo Reggimento Paracadutisti, le forze dell’ordine, le autorità militari e tutti i cittadini che hanno reso possibile e indimenticabile questa giornata di profonda riflessione e unione cittadini, nella memoria dei paracadutisti che hanno prestato servizio presso la nostra Tarquinia.»

La manifestazione si è conclusa tra gli applausi dei presenti, confermando ancora una volta il profondo legame tra la città e la storia dei Paracadutisti. Si ringraziano, in particolar modo, il Presidente dell’ANPd’I – Sezione di Tarquinia Giulio Maria Ciurluini per l’organizzazione del cerimoniale e l’emozionante dedizione con la quale ha condotto tutto l’evento, e il Colonnello Alberto Licci, Comandante del 185esimo Reggimento Paracadutisti di Bracciano, per la presenza e le parole di grande rilievo che ha riservato ai nostri giovani e alla cittadinanza tutta, ricordando l’importanza dei valori fondanti della nostra democrazia.