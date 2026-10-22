“STREGHE” – Racconti e leggende della Valnerina e della Val Ternana. Al Terni e Narni Horror Fest l’inaugurazione della mostra collettiva giovedì 29 ottobre alle ore 16:30, presso la chiostrina della BCT – Biblioteca Comunale di Terni.

Venti artisti e artiste hanno dato forma alla propria visione della strega, questa volta mettendo in risalto gli aspetti più oscuri e inquietanti delle vicende che hanno segnato la vita di queste donne fuori dal comune, perseguitate e spesso vittime di paure, pregiudizi e credenze del loro tempo.

Durante l’inaugurazione presenteremo gli artisti e le artiste, che ci racconteranno le loro opere, alcune delle quali uniche e inedite. Sarà inoltre un’occasione per riscoprire e condividere alcune storie e vicende legate al nostro territorio.

Il Festival de “L’Umbria Nascosta” è appena ripartito! A breve avremo il piacere di ospitare un’esperta di Stregoneria in Umbria, protagonista della prossima conferenza dedicata a questo affascinante tema.