NewTuscia – GROTTAFERRATA – A partire dall’istituzione del senso unico sperimentale su Via della Pedica, il Comune di Grottaferrata ha avviato un processo di monitoraggio del traffico volto a comprendere l’impatto sulla viabilità locale della nuova modalità di circolazione, introdotta a seguito dell’intervento di riqualificazione portato a termine negli scorsi mesi.

L’analisi è stata svolta con appositi dispositivi di rilevamento, prendendo in esame sia il periodo estivo, meno trafficato, sia le ore di punta delle prime settimane di settembre, solitamente più critiche per via della riapertura delle scuole, proseguendo con le rilevazioni anche nelle settimane successive, analizzando e dividendo i flussi di automobili per fasce orarie e tempo di percorrenza, con appositi calcoli eseguiti secondo i più recenti parametri a disposizione.

Dalle rilevazioni è emerso che i valori di traffico sono ampiamente inferiori alla capacità pratica stimata della sezione stradale, anche nell’ora di punta assoluta dell’intero periodo, corrispondente al giorno di riapertura delle scuole.

La composizione del traffico è inoltre quasi esclusivamente costituita da veicoli leggeri, coerentemente con la funzione di strada locale di collegamento. Le velocità operative rilevate si mantengono costantemente contenute, anche nelle ore di maggiore flusso, senza evidenziare criticità sotto il profilo della sicurezza stradale.

Al momento, quindi, i flussi di traffico risultano pienamente compatibili con il senso unico di marcia. Le metodologie di analisi dati utilizzate hanno infatti riscontrato valori ben al di sotto delle soglie critiche stabilite dalla disciplina in materia.

È bene sottolineare che, tuttavia, i dati mostrano un leggero aumento del traffico, motivo per il quale il monitoraggio proseguirà fino al 31 dicembre 2026.